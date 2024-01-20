Руководство "сливочных" вероятнее всего не будет выкупать Кепу в Челси, поскольку его трансферная цена считается завышенной и составляет 30 миллионов евро. Зато Реал хочет продлить контракт с Андреем Луниным еще на пять лет.

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Как сообщает Madridismo Xtremo со ссылкой на журналиста Томаса Гонсалеса, мадридцы предложили украинскому голкиперу в новом контракте увеличение зарплаты вдвое. Сейчас Лунин получает 2,5 миллиона евро, а если решит принять предложение Реала, то его зарплата вырастет до 5,5 миллионов евро.

Напомним, что действующее соглашение Андрея Лунина заканчивается в 2025 году. В текущем сезоне украинец сыграл в 12 матчах во всех турнирах.

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