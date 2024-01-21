Екс-форвард Динамо і збірної України Артем Мілевський радить Андрію Луніну не робити різких рухів і насолоджуватись перебуванням у мадридському клубі.

"Я взагалі нікуди б не рипався. Він же грає нормальну кількість ігор і причому де? В моєму улюбленому Реалі.

Реал готовий вдвічі збільшити зарплату Луніна – Мадриду вигідніше зберегти українця, ніж його конкурента

У Мадриді живе, казка! Куди їхати, навіщо?", – написав Мілевський у коментарях свого Telegram-каналу.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Реал запропонував Луніну продовжити контракт на 5 років, пообіцявши підняти зарплату удвічі – до 5,5 мільйонів євро за сезон. Раніше інтерес до українця приписували низці клубів, серед яких Баварія та Челсі.

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