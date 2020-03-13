Милевский – гениальный футболист, они с Алиевым были профессионалами высочайшего уровня, – экс-ассистент Семина в Динамо

Известный в прошлом российский вратарь Сергей Овчинников, который в свое время работал в тренерском штабе Юрия Семина в Динамо, вспомнил свое сотрудничество с Артемом Милевским и Александром Алиевым.

"Когда я работал с Семиным в киевском Динамо, то понял, что Милевский и Алиев – отличные ребята. Я не видел ни нарушений режима, ни ничего такого. Я видел только 25 голов, забитых Милевским и 20 – Алиевым. Замечательные дружеские отношения. Оба они просто фантастически добрые, общительные. Их все любили.

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Бывали какие-то моменты, как у нас у всех. Но я не могу называть их какими-то хулиганами... Я знаю, что Семин просил меня поговорить с ними, чтобы я их мотивировал. Я подходил и говорил. Потому что я только закончил и мне легче было какие-то вещи с ними обсудить. Потому что они знали, что я тоже игрок. Только закончил. Тренеру иногда не с руки какие-то вещи доносить. Я видел в них профессионалов высочайшего уровня. Они мне говорили: "Сергей, не волнуйся, все будет нормально. Мы за Юрия Палыча умрем". И реально в тот год мы выиграли чемпионат.

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Милевский – гениальный футболист. То, что о них говорят, можно делить на 10. Все мы поводы давали, но почему о них только говорят. Я думаю, что и Милевскому, и Алиеву ни жарко ни холодно от этого. Они свою карьеру достойно завершили, да? А Милевский еще и играет в брестском Динамо. И один из лучших игроков. И люди ходят смотреть на Милевского. Это уровень. О них ничего плохого я сказать не могу", – сказал Овчинников Youtube-каналу Сычев подкаст и Денис Казанский.

Напомним, Овчинников работал в Динамо в сезоне 2007/2008.

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