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Милевский и Алиев имели шанс оказаться в Валенсии, – экс-динамовец

16:24 86 Читати українською
Милевский и Алиев имели шанс оказаться в Валенсии, – экс-динамовец
Артем Милевский и Александр Алиев / Фото из открытых источников

Бывший защитник киевского Динамо Александр Яценко признался, что мог защищать цвета Валенсии.

"Через несколько лет после молодежного Евро-2006 один из агентов мне сказал, что сразу после континентального первенства было предложение от Валенсии. За 7 млн евро хотели забрать меня, Алиева и Милевского.

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Но Суркис не продал. Возможно, наша карьера и футбольная жизнь было бы другой.

В 2005-2007 годах только начало появляться такое понятие – агенты. Раньше этого не было. Непосредственно тренер общался с футболистами. А теперь агенты, команда юристов, компании, которые решают вопрос футболистов", – сказал Яценко для Youtube-канала Stargorod Sport.

Напомним, в 2007-м Яценко покинул Динамо и перешел в Черноморец.

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