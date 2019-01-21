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Милан завтра может объявить о трансфере Пйонтека – стали известны детали соглашения

21 января 20:35 208 Читати українською
Милан завтра может объявить о трансфере Пйонтека – стали известны детали соглашения
Кшиштоф Пйонтек / EPA

Форвард Дженоа Кшиштоф Пйонтек сменит клубную прописку в Серии А.

Милан уже завтра может объявить о переходе форварда Дженоа Кшиштофа Пйонтека, утверждает Calciomercato.

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Польский форвард во вторник должен пройти медобследование и подписать контракт с "россонери", который рассчитан до 2023 года. По информации источника, Милан заплатит за Пйонтека 35 млн евро. Кроме этого, в Дженоа перейдет хавбек миланского клуба Хосе Маури.

Этот переход может спровоцировать целую цепь трансферов. Очевидно, Гонсало Игуаин покинет Милан и присоединится к Челси, а форвард лондонского клуба Альваро Мората станет игроком Атлетико.

Сегодня Милан обыграл Дженоа в рамках 20-го тура Серии А. Пйонтек не участвовал в матче из-за дисквалификации. После поединка тренер Дженоа Чезаре Пранделли намекнул, что поляк вскоре покинет команду.

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Дженоа - Милан: Понедельник 21 января 2019

Дженоа
Матч окончен
0 : 2
Милан
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