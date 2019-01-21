Милан победил Дженоа и поднялся в зону Лиги чемпионов

В рамках 20-го тура итальянской Серии А Милан благодаря голам Фабио Борини и Хесуса Сусо одолел Дженоа.

Чемпионат Италии 2018/2019, 20-й тур

Дженоа – Милан – 0:2

Голы: Борини, 72, Сусо, 83

Первый тайм получился довольно сухим. Команды занимались позиционной игрой, сопровождая её большим количеством единоборств. В одном из таких травму получил защитник Милана Кристиан Сапата, после чего Дженоа провёл серию моментов. Так, с 25 по 32 минуты Доннарумма сделал три классных сейва, вытащив мяч из-под перекладины, со средней дистанции и после замыкания прострела. Милан, однако, сумел забрать конец тайма, усилиями Пакеты потревожив штангу ворот Раду.

После перерыва Милан заиграл активнее, имея шансы отличиться на 63-й и 67-й минутах – блестящую реакцию после выстрелов Борини и Пакеты продемонстрировал Раду. Генуэзцы могли забить на 69-й после того, как Бесса сыграл на добивании, но с нескольких метров попасть в створ он не смог. Милан тут же наказал: на 71-й минуте атака через правый фланг завершилась передачей Конти в штрафную и замыканием Борини – 0:1. Велозу получил возможность сравнять счет на 75-й, но его мощный выстрел Доннарумма перевёл в перекладину, после чего Милан забрал мяч и быстро закрыл игру. На 83-й минуте Кутроне выполнил передачу на Сусо, а тот, прицелившись, расстрелял дальний угол – 0:2. Победа.

Таким образом, Милан набрал 34 очка и поднялся в зону Лиги чемпионов на четвертоё место. Дженоа с 20 зачётными баллами остался на четырнадцатой позиции.