Испанец получил награду "Тройная корона" от авторитетной испанской газеты Marca. Этот приз вручается игрокам, становившимся чемпионами Англии, Испании и Италии. К слову, последним обладателем этой награды был Криштиану Роналду, а Диас стал первым испанцем и самым молодым игроком, получившим ее. Браим завоевал чемпионские титулы в составе Манчестер Сити, Реала и Милана.

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Контракт Диаса до сих пор принадлежит Реалу. За Милан он выступает на правах аренды. Договор рассчитан еще на один сезон, но итальянский клуб думает досрочно прекратить сотрудничество. Браим хорошо стартовал в прошлом сезоне, но быстро растерял форму и потерял стабильное место в стартовом составе.