Міланський гранд не стоятиме осторонь війни в Україні. Було вирішено підтримати постраждалих від російських нелюдів.

"Россонері" створили спеціальний канал для збору коштів для італійського Червоного Хреста. Гроші підуть на допомогу Україні та постраждалим з нашої країни, інформує офіційний сайт колективу.

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Клуб спільно з Андрієм Шевченком розробив унікальний варіант форми. Це копія екіпірування зразка 2003 року з окремими змінами – синьо-жовтими мотивами та написом "Мілан за мир". Придбати футболку буде можливість в офіційному онлайн-магазині з 11 березня. Ціна – 50 євро, ще додатково можна пожертвувати 15, 30 або 50 євро.

Також "россонері" продадуть на аукціоні футболки з розминки перед дербі проти Інтера з автографами гравців. Академія клубу планує тимчасово розмістити постраждалих від війни в Україні дітей на своїй базі і провести тиждень футболу.

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