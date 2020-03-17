Милан заинтересован в приобретении хавбека Зальцбурга – "россонери" поборются за таланта с двумя клубами Серии А

"Россонери" начали работу над усилением состава во время летнего трансферного окна.
Итальянский клуб попытается приобрести полузащитника Зальцбурга Доминика Собослои, информирует Calciomercato. 19-летний футболист может заменить в Милане турецкого хавбека Хакана Чалханоглу, который, скорее всего, покинет команду летом.
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На игрока сборной Венгрии также претендуют Ювентус и Лацио. Оба клуба уже контактировали с руководством чемпиона Австрии.
Отметим, что Собослои в текущем сезоне сыграл за Зальцбург 27 матчей во всех турнирах и забил 4 гола. Чаще всего он действует на позиции левого хавбека, но также может сыграть в центре полузащиты. Transfermarkt оценивает игрока в 15 млн евро.
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