Полузащитник Тулузы с французской Лиги 2 Амин Адли может уже в ближайшее время перейти в Милан.

В сезоне 2020/21 Амин Адли признан лучшим игроком Лиги 2. В ближайшее время Милан начнет переговоры с Тулузой по трансферу 21-летнего игрока, сообщает журналист Даниэле Лонго в своем Twitter.

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Кроме "россонери", юным полузащитником заинтересовались также немецкий Байер и Марсель.

Заметим, Адли играет в Тулузе с начала своей карьеры. В прошлом сезоне 2020/21 он провел 34 матча за клуб в Лиге 2, в которых забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. Его команда заняла 3 место в турнирной таблице.

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