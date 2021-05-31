Милан заинтересовался лучшим игроком французской Лиги 2
Полузащитник Тулузы с французской Лиги 2 Амин Адли может уже в ближайшее время перейти в Милан.
В сезоне 2020/21 Амин Адли признан лучшим игроком Лиги 2. В ближайшее время Милан начнет переговоры с Тулузой по трансферу 21-летнего игрока, сообщает журналист Даниэле Лонго в своем Twitter.
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Кроме "россонери", юным полузащитником заинтересовались также немецкий Байер и Марсель.
Заметим, Адли играет в Тулузе с начала своей карьеры. В прошлом сезоне 2020/21 он провел 34 матча за клуб в Лиге 2, в которых забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. Его команда заняла 3 место в турнирной таблице.
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Nelle prossime ore previsto nuovo contatto tra #Milan e #Tolosa per #Adli: il talento è uno dei possibili rinforzi per l’attacco ️— Daniele Longo (@86_longo) May 30, 2021