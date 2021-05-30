Ювентус еще зимой начал диалог с агентом вратаря Милана Джанлуиджи Доннаруммы и согласовал личный контракт 22-летнего итальянца, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Соглашение рассчитано до лета 2026-го с зарплатой в 10 млн евро в год. Туринцев не волнуют попытки Барселоны перехватить голкипера, ведь они уверены, что Джанлуиджи будет выступать именно за "Старую Синьору".

Контракт Доннаруммы с Миланом заканчивается летом, поэтому он достанется Юве на правах свободного агента.

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