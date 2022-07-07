Милан выкупил 31-летнего бразильца у Кротоне, сообщает пресс- служба клуба . Сумма трансфера составила 4,5 млн евро.

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Стороны после годовой аренды подписали контракт на 2 сезона. Мессиас отлично проявил себя в кампании 2021/22. В его активе 32 поединка во всех турнирах, шесть голов и три ассиста. Знаковым является мяч в ворота Атлетико , который помог Милану одержать первую победу после возвращении в ЛЧ.

Напомним, команда Стефано Пиоли стала чемпионом Серии А, опередив на два зачетных пункта Интер, самого принципиального оппонента.

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