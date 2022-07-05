Дивок Ориджи после продолжительных выступлений за Ливерпуль сменил чемпионат. Теперь форвард сборной Бельгии будет выступать в Италии.

27-летний центральный нападающий после завершения контракта с мерсисайдцами на правах свободного агента перебрался к действующим чемпионам Серии А. С Миланом Дивок подписал соглашение на 4 года, информирует официальный сайт клуба .

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Футболку Ливерпуля Ориджи одевал с 2014 года, с тех пор он наиграл 175 поединков. Бельгиец уже давно не имел стабильной игровой практики, в том числе в прошлом сезоне провел 18 неполных матчей (по 33 минуты в среднем), забив 6 мячей и отдав 4 результативных передачи.

Заметим, это второй летний трансфер Милана. Ранее "россонери" за копейки приобрели Алессандро Флоренци у Ромы.

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