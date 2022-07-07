Мілан викупив 31-річного бразильця у Кротоне, інформує пресслужба клубу. Сума трансферу склала 4,5 млн євро.

Мілан безкоштовно підписав Оріджі

Сторони після річної оренди підписали контракт на 2 сезони. Мессіас чудово проявив себе в кампанії 2021/22. У його активі 32 поєдинки у всіх турнірах, шість голів та три асисти. Знаковим є м'яч у ворота Атлетіко, який допоміг Мілану здобути першу перемогу після повернення в ЛЧ.

Нагадаємо, команда Стефано Піолі стала чемпіоном Серії А, випередивши на два залікові пункти Інтер, найпринциповішого опонента.

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