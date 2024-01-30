Милан выбрал главного кандидата на замену Пиоли – "россонери" уже получили ответ от экс-тренера Интера и Ювентуса
Главный тренер Милана Стефано Пиоли вряд ли задержится в команде.
Руководство "россонери" задумалось над сменой главного тренера. Милан решил провести переговоры с Антонио Конте.
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Как сообщает Milan News со ссылкой на Telelombardia, итальянский специалист уже принял предложение Милана и возглавит клуб по окончании сезона. За свою карьеру Конте успел поработать с Челси, Ювентусом, Интером, Аталантой, Сиеной, Бари и со сборной Италии. Последним клубом тренера был Тоттенхэм, который он покинул в марте 2023 года.
Милан сейчас занимает третье место в таблице чемпионата Италии. Команда Стефано Пиоли набрала 46 очков в 22 матчах.
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