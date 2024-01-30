Руководство "россонери" задумалось над сменой главного тренера. Милан решил провести переговоры с Антонио Конте.

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Как сообщает Milan News со ссылкой на Telelombardia, итальянский специалист уже принял предложение Милана и возглавит клуб по окончании сезона. За свою карьеру Конте успел поработать с Челси, Ювентусом, Интером, Аталантой, Сиеной, Бари и со сборной Италии. Последним клубом тренера был Тоттенхэм, который он покинул в марте 2023 года.

Милан сейчас занимает третье место в таблице чемпионата Италии. Команда Стефано Пиоли набрала 46 очков в 22 матчах.

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