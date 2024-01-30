Керівництво "россонері" задумалося над зміною головного тренера. Мілан вирішив провести перемовини з Антоніо Конте.

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Як повідомляє Milan News з посиланням на Telelombardia, італійський фахівець вже прийняв пропозицію Мілана й очолить клуб після закінчення сезону. За свою кар'єру Конте встиг попрацювати з Челсі, Ювентусом, Інтером, Аталантою, Сієною, Барі та зі збірною Італії. Останнім клубом тренера був Тоттенхем, який він покинув у березні 2023 року.

Мілан зараз посідає третє місце в таблиці чемпіонату Італії. Команда Стефано Піолі набрала 46 очок у 22 матчах.

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