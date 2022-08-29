"Россонери" вспомнили Суперкубок УЕФА-2003, в котором они ровно 19 лет назад сошлись с Порту.

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Андрей Шевченко открыл счет на 10-й минуте, и этот гол оказался победным. Руй Кошта с правого фланга выкрутил идеальную подачу на голову украинцу, а тот просто уничтожил Паулу Феррейру в верховой борьбе. Интересно, что оба потом вместе выступали за Челси.

19 years ago #OnThisDay, an early @jksheva7 goal was enough to claim the European Super Cup!



Oggi, nel 2003, l'incornata di Sheva ci regalò la Supercoppa Europea!



#SempreMilan pic.twitter.com/vkBfz0UQox — AC Milan (@acmilan) August 29, 2022

Напомним, в общем Шевченко выиграл в Милане 5 трофеев и стал обладателем "Золотого мяча" в 2004 году.

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