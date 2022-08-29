Милан вспомнил победный гол Шевченко в финале еврокубка – украинец уничтожил соперника на втором этаже
Милан поделился приятным ретро, которое добавит эмоций украинским болельщикам.
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Андрей Шевченко открыл счет на 10-й минуте, и этот гол оказался победным. Руй Кошта с правого фланга выкрутил идеальную подачу на голову украинцу, а тот просто уничтожил Паулу Феррейру в верховой борьбе. Интересно, что оба потом вместе выступали за Челси.
Напомним, в общем Шевченко выиграл в Милане 5 трофеев и стал обладателем "Золотого мяча" в 2004 году.
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