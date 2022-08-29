"Россонері" згадали Суперкубок УЄФА-2003, в якому вони рівно 19 років тому зійшлися з Порту.

Мілан презентував стильний третій комплект форми – одвічний ворог чемпіонів Італії сконфузився

Андрій Шевченко відкрив рахунок на 10-й хвилині, і цей гол виявився переможним. Руй Кошта з правого флангу викрутив ідеальну подачу на голову українцю, а той просто знищив Паулу Феррейру у верховій боротьбі. Цікаво, що обоє потім разом виступали за Челсі.

19 years ago #OnThisDay, an early @jksheva7 goal was enough to claim the European Super Cup!



Oggi, nel 2003, l'incornata di Sheva ci regalò la Supercoppa Europea!



#SempreMilan pic.twitter.com/vkBfz0UQox — AC Milan (@acmilan) August 29, 2022

Нагадаємо, загалом Шевченко виграв у Мілані 5 трофеїв і став володарем "Золотого м'яча" 2004 року.

Золоті "нульові": Шева на піку, жахливий дроворуб у Реалі, Зідан вирішує епохальні матчі і ще 25 фото "старої школи"