Мілан пригадав переможний гол Шевченка у фіналі єврокубка – українець знищив суперника на другому поверсі
Мілан поділився приємним ретро, яке додасть емоцій українським вболівальникам.
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Андрій Шевченко відкрив рахунок на 10-й хвилині, і цей гол виявився переможним. Руй Кошта з правого флангу викрутив ідеальну подачу на голову українцю, а той просто знищив Паулу Феррейру у верховій боротьбі. Цікаво, що обоє потім разом виступали за Челсі.
Нагадаємо, загалом Шевченко виграв у Мілані 5 трофеїв і став володарем "Золотого м'яча" 2004 року.
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