Фиорентина в выездном матче 15-го тура Серии А дала мой Милану, но поражения не избежала (1:2). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Милан после неожиданной осечки с Кремонезе упал аж на третью позицию в турнирной таблице, отпустив лидера – Наполи – в отрыв аж на 11 очков. Исправлять положение пришлось в домашнем матче с Фиорентиной, однако эта задача была непростой. "Фиалки" в последнее время набрали ход, одержав три победы подряд.

Тем не менее, "россонери" стартовали блестяще. Уже на 2-й минуте подопечные Стефано Пиоли открыли счёт усилиями Леау. Бразилец получил проникающую передачу от Жиру, убежал от Миленковича и спокойно переиграл кипера. 1:0! Так начинают чемпионы.

В дальнейшем футбол Милана назвать чемпионским язык не поворачивался. Фиорентина пошла вперёд, начав создавать момент за моментом. Всего через две минуты после пропущенного гола Сапонара пяткой замкнул прострел на линию вратарской – Тетерушану парировал коленом!

На 8-й гости организовали контратаку 4-в-3, завершив её выстрелом Барака в левую штангу, а на 15-й Кабраль замкнул кросс от Бираги ударом головой под перекладину. Тетерушану справился. В конце концов, на 28-й минуте "фиалки" добились своего.

Иконе запустил в проход Венути, тот исполнил прострел, а мяч рикошетом прилетел на линию штрафной в ноги Бараку. Антонин не растерялся, бахнув низом с разворота. Сфера прошла под рукой Тетерушану – 1:1! Лишь после этого игра несколько успокоилась.

Аж в конце первого тайма тифози на Сан Сиро смогли увидеть два момента, принадлежавшие хозяевам. На 43-й минуте Тонали обокрал Амрабата, обыгрался с Леау и пробил с острого угла – Тераччано спас Фиорентину. На 45+1-й же очередная ошибка Амрабата вылилась в комбинацию с выходом Диаса один на один – Браим перебросил голкипера, однако Венути вынес мяч с линии ворот!

Отдыхать команды отправились при ничейном счёте. При несколько большем везении гости могли забить два или три гола, но случилось то, что случилось. Второй тайм обещал "фиалкам" многое.

Впрочем, после перерыва опять доминировал Милан. Уже на 51-й минуте Жиру должен был выводить "россонери" вперёд, пяткой замкнув прострел Калюлю на линию вратарской – Тераччано парировал. Ещё через минуту Леау мощно пробивал из-за пределов штрафной с рикошетом, однако мяч прошел мимо дальней штанги.

Правда, после этого игра выровнялась В середине второго тайма Фиорентина даже создала несколько неприятных ситуаций у ворот чемпиона. В частности, на 59-й минуте Иконе едва не заработал пенальти (миланцев спас VAR).

Лучший же шанс вырвать победу "фиалки" упустили в конце встречи, когда Иконе обошел Тетерушану и бахнул в пустые. От поражения хозяев защитил непревзойденный Томори, который выбил мяч с линии ворот.

И, всё же, Милан выглядел значительно активнее. Действительно голевых моментов команде создать не удавалось, однако настырность "россонери"заставляла паниковать защитников Фиорентины. В конце концов, именно благодаря этому чемпион и забил в компенсированное время – самая обычная подача с правого фланга пошла в скопление футболистов, а Миленкович срезал её в собственные ворота. 2:1!

Финальный свисток зафиксировал тяжёлую победу Милана. Подопечные Стефано Пиоли набрали 33 очка и приблизились к Наполи на дистанцию в 8 зачётных баллов. Фиорентина же с 19 пунктами в активе осталась десятой.