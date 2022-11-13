Фіорентина у виїзному матчі 15-го туру Серії А дала мій Мілану, але поразки не уникнула (1:2). Звіт читайте на "Футбол 24".

Мілан після несподіваної осічки з Кремонезе впав аж на третю позицію в турнірній таблиці, відпустивши лідера – Наполі – у відрив аж на 11 очок. Виправляти становище довелося у домашньому матчі з Фіорентиною, однак це завдання було непростим. "Фіалки" останнім часом набрали хід, здобувши три перемоги поспіль.

Мілан офіційно знайшов заміну одному з головних творців чемпіонства

Тим не менш, "россонері" стартували блискуче. Вже на 2-й хвилині підопічні Стефано Піолі відкрили рахунок зусиллями Леау. Бразилець отримав проникну передачу від Жиру, втік від Міленковіча й спокійно переграв кіпера. 1:0! Так починають чемпіони.

Надалі футбол Мілана назвати чемпіонським язик не повертався. Фіорентина пішла уперед, почавши створювати момент за моментом. Всього за дві хвилини після пропущеного гола Сапонара п'яткою замкнув простріл на лінію воротарського – Тетерушану парирував коліном!

На 8-й гості організували контратаку 4-в-3, завершивши її пострілом Барака в ліву стійку, а на 15-й Кабраль замкнув крос від Бірагі ударом головою під поперечку. Тетерушану впорався. Зрештою, на 28-й хвилині "фіалки" добилися свого.

Іконе запустив у прохід Венуті, той виконав простріл, а м'яч рикошетом прилетів на лінію штрафного в ноги Бараку. Антонін не розгубився, бахнувши низом з розвороту. Сфера пройшла під рукою Тетерушану – 1:1! Лише після цього гра дещо заспокоїлась.

Аж наприкінці першого тайму тіфозі на Сан Сіро змогли побачити два моменти, які належали господарям. На 43-й хвилині Тоналі обікрав Амрабата, обігрався з Леау й пробив з гострого кута – Тераччано врятував Фіорентину. На 45+1-й же чергова помилка Амрабата вилилась у комбінацію з виходом Діаса віч-на-віч – Браїм перекинув голкіпера, однак Венуті виніс м'яч з лінії воріт!

Відпочивати команди відправились за нічийного рахунку. За дещо більшого везіння гості могли забити два або три голи, але сталося те, що сталося. Другий тайм обіцяв "фіалкам" багато.

Втім, по перерві знову домінував Мілан. Вже на 51-й хвилині Жиру мав виводити "росонері" уперед, п'яткою замкнувши простріл Калюлю на лінію воротарського – Тераччано парирував. Ще через хвилину Леау потужно пробивав з-за меж штрафного із рикошетом, однак м'яч пройшов повз дальню стійку.

Щоправда, після цього гра вирівнялась В середині другого тайму Фіорентина навіть створила кілька неприємних ситуації біля воріт чемпіона. Зокрема, на 59-й хвилині Іконе ледь не заробив пенальті (міланців врятував VAR). Не всі фани в Італії згодні, що Фікайо зіграв чисто.

Найкращий же шанс вирвати перемогу "фіалки" втратили наприкінці зустрічі, коли Іконе обійшов Тетерушану й бахнув у порожні. Від поразки господарів захистив неперевершений Томорі, який вибив м'яч з лінії воріт.

І, все ж, Мілан виглядав значно активніше. Дійсно гольових моментів команді створити не вдавалося, однак настирність "россонері" раз за разом змушувала панікувати захисників Фіорентини. Зрештою, саме завдяки цьому чемпіон і забив у компенсований час.

Звичайнісінька подача з правого флангу пішла у скупчення футболістів, Тераччано помилився на виході, а Міленковіч зрізав її у власні ворота. У італійських соцмережах частина тіфозі впевнена, що в цьому епізоді був фол проти голкіпера. Так чи інакше, гол зарахували. 2:1!

Фінальний свисток зафіксував важку перемогу Мілана. Підопічні Стефано Піолі набрали 33 очки й наблизились до Наполі на дистанцію у 8 залікових балів. Фіорентина ж з 19 пунктами в активі залишилась десятою.

"44 матчі Мундіалю в тиші". Екскапітан збірної Фінляндії кричить про ЧС-2022 на кістках і просить зірок врятув