Новым генеральным директором клуба станет Джорджо Фурлани, передает официальный сайт "россонери". Он заменит Ивана Газидиса, который провел в Милане 4 года и внес весомый вклад в 19-е скудетто, но решил не продлевать контракт, который истекает 5 декабря.

Милан и Калюлю согласовали новый контракт: зарплата игрока вырастет минимум в пять раз

Фурлани – уроженец Милана и большой фанат родного клуба. Он вошел в совет директоров 4 года назад, помогая предыдущим владельцам (Elliott Management) справиться с финансовым и спортивным кризисом. Прошлым летом контрольный пакет акций Милана перешел в руки RedBird, но новое руководство пока действует осторожно и не вносит резких изменений. Более того, 43-летний Фурлани будет теперь занимать одну из ключевых должностей в структуре "россонери".

Напомним, сейчас Милан идет третьим в турнирной табике Серии А, а также гарантировал себе 1/8 Лиги чемпионов, где в следующем году встретится с Тоттенхэмом.

Лацио благодаря голу тинейджера одолел Монцу и обошел Милан на второй строчке Серии А, Ювентус поднялся в топ-4