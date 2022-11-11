Милан официально нашел замену одному из главных создателей чемпионства
Новое руководство Милана осуществило первое серьезное кадровое решение.
Новым генеральным директором клуба станет Джорджо Фурлани, передает официальный сайт "россонери". Он заменит Ивана Газидиса, который провел в Милане 4 года и внес весомый вклад в 19-е скудетто, но решил не продлевать контракт, который истекает 5 декабря.
Милан и Калюлю согласовали новый контракт: зарплата игрока вырастет минимум в пять раз
Фурлани – уроженец Милана и большой фанат родного клуба. Он вошел в совет директоров 4 года назад, помогая предыдущим владельцам (Elliott Management) справиться с финансовым и спортивным кризисом. Прошлым летом контрольный пакет акций Милана перешел в руки RedBird, но новое руководство пока действует осторожно и не вносит резких изменений. Более того, 43-летний Фурлани будет теперь занимать одну из ключевых должностей в структуре "россонери".
Напомним, сейчас Милан идет третьим в турнирной табике Серии А, а также гарантировал себе 1/8 Лиги чемпионов, где в следующем году встретится с Тоттенхэмом.
Лацио благодаря голу тинейджера одолел Монцу и обошел Милан на второй строчке Серии А, Ювентус поднялся в топ-4