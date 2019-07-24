Милан стремится подписать защитника Барселоны – каталонцы готовы отпустить игрока

Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Милан хочет взять в аренду защитника Барселоны Жана-Клера Тодибо, сообщает France Football. По информации издания, каталонцы не прочь отпустить 19-летнего француза на Сан-Сиро для получения игровой практики.

Милан может подписать Байли после неудачи в переговорах по Ловрену

К слову, Милан давно ищет нового центрального защитника. Аренда исполнителя – приоритет для итальянского клуба, поскольку это поможет избежать проблем с соблюдением требований финансового фэйр-плей.

Напомним, Тодибо перешел в Барселону в конце января, однако с тех пор успел сыграть всего две игры за "сине-гранатовых".

Бавария – Милан: активный прессинг Мюнхена, Ковач доволен экспериментами, досадная травма лучшего из "россонери"