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Милан стремится подписать защитника Барселоны – каталонцы готовы отпустить игрока

16:38 111 Читати українською
Милан стремится подписать защитника Барселоны – каталонцы готовы отпустить игрока
Жан-Клер Тодибо / фото из соцсетей

Защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Милан хочет взять в аренду защитника Барселоны Жана-Клера Тодибо, сообщает France Football. По информации издания, каталонцы не прочь отпустить 19-летнего француза на Сан-Сиро для получения игровой практики.

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К слову, Милан давно ищет нового центрального защитника. Аренда исполнителя – приоритет для итальянского клуба, поскольку это поможет избежать проблем с соблюдением требований финансового фэйр-плей.

Напомним, Тодибо перешел в Барселону в конце января, однако с тех пор успел сыграть всего две игры за "сине-гранатовых".

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