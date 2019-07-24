Мілан прагне підписати захисника Барселони – каталонці готові відпустити гравця

Захисник Барселони Жан-Клер Тодібо може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

Мілан хоче взяти в оренду захисника Барселони Жана-Клера Тодібо, повідомляє France Football. За інформацією видання, каталонці не проти відпустити 19-річного француза на Сан-Сіро для отримання ігрової практики.

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До слова, Мілан давно шукає нового центрального захисника. Оренда виконавця – пріоритет для італійського клубу, оскільки це допоможе уникнути проблем із дотриманням вимог фінансового фейр-плей.

Нагадаємо, Тодібо перейшов у Барселону наприкінці січня, однак відтоді встиг відіграти лише дві гри за "синьо-гранатових".

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