Милан стал смертельной ловушкой для тренеров, – Неста прокомментировал затяжной кризис в клубе

Бывший защитник Милана Алессандро Неста поделился мнением о провальных результатах команды в последних сезонах.

"Связка Мальдини-Бобан – правильная, но клуб за последние годы слишком сильно изменился. Я думаю, время покажет, будет ли выполненная работа качественной, или нет. Нельзя ожидать, что все будет сделано за один год или несколько месяцев.

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Думаю, в последнее время Милан стал смертельной ловушкой для тренеров: некоторые из моих бывших товарищей преуспели, другие, возможно, сделали меньше, потому что попали в сложную ситуацию", – цитирует Несту Calciomercato.

Напомним, что миланцы уволили Марко Джампаоло всего через четыре месяца после начала работы. Среди претендентов на замену итальянца был Андрей Шевченко, однако в конце концов выбор "россонери" остановился на Стефано Пиоли.

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