toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Италия
УКРАИНА - ПОРТУГАЛИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Милан стал смертельной ловушкой для тренеров, – Неста прокомментировал затяжной кризис в клубе

21:06 48 Читати українською
Милан стал смертельной ловушкой для тренеров, – Неста прокомментировал затяжной кризис в клубе
Алессандро Неста / Getty Images

Бывший защитник Милана Алессандро Неста поделился мнением о провальных результатах команды в последних сезонах.

"Связка Мальдини-Бобан – правильная, но клуб за последние годы слишком сильно изменился. Я думаю, время покажет, будет ли выполненная работа качественной, или нет. Нельзя ожидать, что все будет сделано за один год или несколько месяцев.

"Зачем Шевченко сейчас идти в Милан, это посредственная команда", – Маркевич о возможности Шевы возглавить "россонери"

Думаю, в последнее время Милан стал смертельной ловушкой для тренеров: некоторые из моих бывших товарищей преуспели, другие, возможно, сделали меньше, потому что попали в сложную ситуацию", – цитирует Несту Calciomercato.

Напомним, что миланцы уволили Марко Джампаоло всего через четыре месяца после начала работы. Среди претендентов на замену итальянца был Андрей Шевченко, однако в конце концов выбор "россонери" остановился на Стефано Пиоли.

Джампаоло не мав жодних шансів у Мілані, або Як Мальдіні вбиває клуб свого серця

blog_ava
Украина – Португалия: где смотреть матч отбора к Евро-2020
14:20
1198
Теги
Милан Милан Италия Стефано Пиоли Стефано Пиоли Алессандро Неста Алессандро Неста
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
29
мин
Швейцария
21:45
Ирландия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук