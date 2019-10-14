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Мілан став смертельною пасткою для тренерів, – Неста прокоментував затяжну кризу в клубі

21:06 406 Читать на русском
Мілан став смертельною пасткою для тренерів, – Неста прокоментував затяжну кризу в клубі
Алессандро Неста / Getty Images

Колишній захисник Мілана Алессандро Неста поділився думкою щодо провальних результатів команди в останніх сезонах.

"Зв'язка Мальдіні-Бобан – правильна, але клуб за останні роки надто сильно змінився. Я думаю, час покаже, чи буде виконана робота якісною, чи ні. Не можна очікувати, що все буде зроблено за один рік або кілька місяців.

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Думаю, останнім часом Мілан став смертельною пасткою для тренерів: деякі з моїх колишніх товаришів досягли успіху, інші, можливо, зробили менше, бо потрапили в складну ситуацію", – цитує Несту Calciomercato.

Нагадаємо, що міланці звільнили Марко Джампаоло всього через чотири місяці після початку роботи. Серед претендентів на заміну італійця був Андрій Шевченко, однак зрештою вибір "россонері" зупинився на Стефано Піолі.

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Мілан Мілан Італія Стефано Піолі Стефано Піолі Алессандро Неста Алессандро Неста
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