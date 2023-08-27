Чемпионат Италии, 2 тур

Милан – Торино – 4:1

Голы: Пулишич, 33, Жиру, 43 (п), 65 (п), Тео, 45+2 – Схюрс, 36

Верона – Рома – 2:1

Голы: Дуда, 4, Нгонж, 46+3 – Ауар, 56

Новички Милана продолжают давать результат. Правда, сегодня им активно помогали Леау и Жиру. Впрочем, первый гол организовал десант из Челси – Лофтус-Чик выкатил Пулишичу на пустые ворота. Американец забил в обоих стартовых турах – в эпоху трех очков за победу такое среди игроков "россонери" удавалось только Андрею Шевченко, Оливеру Бирхоффу, Жереми Менезу и Марио Балотелли.

Торино оперативно отыгрался, но это лишь разозлило хозяев Сан-Сиро. До перерыва Милан забил еще дважды. Жиру реализовал пенальти, а затем шоу устроили Тео и Леау. Они благодаря комбинациям переиграли оборону быков, и француз элегантно перекинул голкипера. Очень красивый гол. Во втором тайме игра была спокойной. Милан уверенно довел дело до победы. Отметим еще один пенальти, который Леау заработал для Жиру. Француз оформил дубль (дважды реализовал 11-метровые) и возглавил список лучших бомбардиров.

Рома ждет, что Лукаку придет и решит все проблемы. Если в первом туре "волки" случайно упустили победу над Салернитаной, то сегодня условия диктовала Верона. Дуда уже на 4-й минуте открыл счет. Гости насколько поддались желанию отыграться, что забыли об обороне. Нгонж выбежал на свидание с кипером еще со своей половины и удвоил преимущество.

Рома отыграла один мяч на старте второй половины. Белотти эффектно укротил мяч и пытался переправить его в сетку, но произошло это только после вмешательства Ауара. Времени отыграться было много, но подопечные Жозе Моуринью смогли заработать лишь ощутимое преимущество в статистических показателях. Верона была не против, ведь три очка все равно достались ей. Рома ужасно начала сезон.