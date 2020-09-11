Румын присоединится к Милану, а сумма трансфера составит 500 тысяч евро, сообщает официальный твиттер Лиона.

Айнтрахт официально выкупил Андре Силву у Милана

Голкипер присоединился к "ткачам" на правах свободного агента из Нанта в 2019 году, однако решил покинуть полуфиналиста Лиги чемпионов из-за недостатка игровой практики.

Добавим, что Тэтэрушану провел лишь 6 матчей в составе Лиона в прошлом сезоне. Кроме Нанта, голкипер выступал в составе Фиорентины, Стяуа, Глории Быстрицы и бухарестского Ювентуса.

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