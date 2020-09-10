Форвард Милана Андре Силва оставил свою подпись на контракте с Айнтрахтом сроком на три года, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

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О финансовой составляющей трансфера не сообщается. По информации СМИ, взамен Милан объявит о подписании нападающего "орлов" Анте Ребича.

24-летний португалец провел минувший сезон в Айнтрахте на правах аренды. В предыдущем розыгрыше Бундеслиги Силва сыграл 25 матчей, в которых отметился 12-ю голами и 4-мя ассистами.

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