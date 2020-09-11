Румун приєднається до Мілана, а сума трансферу складе 500 тисяч євро, повідомляє офіційний твіттер Ліона.

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Голкіпер приєднався до "ткачів" на правах вільного агента із Нанта у 2019 році, однак вирішив покинути півфіналіста Ліги чемпіонів через нестачу ігрової практики.

Додамо, що Тетерушану провів лише 6 матчів у складі Ліона у минулому сезоні. Окрім Нанта, голкіпер виступав у складі Фіорентини, Стяуа, Глорії Бистріци та бухарестського Ювентуса.

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