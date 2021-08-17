Милан согласовал аренду защитника Ромы Алессандро Флоренци, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

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Срок действия соглашения между "россонери" и "волками" рассчитан на один год, после чего у Милана будет право первоочередного выкупа. В прошлом сезоне Алессандро защищал цвета ПСЖ также на правах аренды, проведя в чемпионате Франции 21 поединок.

Transfermarkt оценивает 30-летнего Флоренци в 13 млн евро.

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