Милан согласовал с Ромой трансфер Флоренци
23:20 - Читати українською
Защитник Ромы Алессандро Флоренци продолжит карьеру в Милане.
Милан согласовал аренду защитника Ромы Алессандро Флоренци, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.
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Срок действия соглашения между "россонери" и "волками" рассчитан на один год, после чего у Милана будет право первоочередного выкупа. В прошлом сезоне Алессандро защищал цвета ПСЖ также на правах аренды, проведя в чемпионате Франции 21 поединок.
Transfermarkt оценивает 30-летнего Флоренци в 13 млн евро.
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