Мілан узгодив оренду оборонця Роми Алессандро Флоренці, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Термін дії угоди між "россонері" та "вовками" розрахований на один рік, після чого у Мілана буде право першочергового викупу. У минулому сезоні Алессандро захищав кольори ПСЖ також на правах оренди, провівши у чемпіонаті Франції 21 поєдинок.

Transfermarkt оцінює 30-річного Флоренці на 13 млн євро.

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