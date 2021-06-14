Нападающий Челси и сборной Франции Оливье Жиру близок к смене клубной прописки в летнее трансферное окно.

Милан намерен завершить трансфер Жиру в течение следующих 48 часов, утверждает Mediaset со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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Для этого француз должен согласовать контракт с "россонери", после чего разорвать действующее соглашение с Челси. Интересно, что после финала Лиги чемпионов лондонцы объявили о продлении контракта с Жиру и Тьягу Силвой – оба игрока должны выступать за "синих" до лета 2022 года.

К слову, Жиру провел 31 матч в составе Челси в прошлом сезоне, отметившись 11 голами. Сейчас нападающий защищает цвета сборной Франции на Евро-2020.

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