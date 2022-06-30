Чемпионы Италии 2021/22 намерены взорвать трансферный рынок и снова напомнить футбольному сообществу о себе. Помочь может Неймар.

"Россонери" после новостей о желании Неймара рассмотреть предложения от других клубов начали рассматривать вариант с его приглашением, утверждает UOL . Милан убежден, что трансфер 30-летней звезды дал бы миру знак, что клуб вернулся на топ-уровень.

ПСЖ отчаянно ищет варианты для Неймара – аренда или массовый обмен также возможны

Но пока есть проблема – финансовые прихоти форварда. Чемпионы Италии рассматривают вариант с арендой, но смогут выплачивать ему около 15-20 млн евро. Его зарплата составляет почти 50 миллионов, поэтому Милан надеется, что ПСЖ возьмет на себя выплату остальной части суммы.

Значительную часть прошлого сезона Неймар пропустил из-за травм, наиграв всего 28 поединков и оформив 13+8. Бразилец до сих пор удерживает звание самого дорогого футболиста мира – летом 2017 года парижане заплатили Барселоне 222 млн.

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