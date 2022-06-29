Прощание с Неймаром стало едва ли не главной целью ПСЖ в нынешнее межсезонье.

Клуб пока не сообщал бразильцу о своем решении лично, но параллельно ищет варианты для 30-летней звезды, утверждает журналист TNT Sport Марсело Бехлер.

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ПСЖ понимает, что сейчас трудно найти покупателя на Неймара, зарабатывающего за год 35 млн евро "чистыми". Такую сумму могут позволить себе только гранды АПЛ, но никто из них пока не проявил интереса к форварду. ПСЖ охотно рассмотрит альтернативные сделки – аренду или обмен на нескольких игроков.

Значительную часть прошлого сезона Неймар пропустил из-за травм, наиграв всего 28 поединков и оформив 13+8. Бразилец до сих пор удерживает звание самого дорогого футболиста мира – летом 2017 года ПСЖ заплатил Барселоне 222 млн евро.

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