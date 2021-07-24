Милан с шедеврами уничтожил Модену за тайм, Ювентус одолел Чезену, Бавария расписала эффектную ничью с Аяксом
Подготовка к сезону 2021/22 продолжается. Ювентус, Милан, Бавария, Аякс, Атлетик и Боруссия Д провели товарищеские матчи.
Контрольные поединки
Милан – Модена – 5:0
Голы: Диас, 2, Леау, 5, Томори, 9, Крунич, 18, Эрнандес, 43
Ювентус – Чезена – 3:1
Голы: Де Винтер, 5, Маккени, 34, Суле, 66 – Шпенди, 36
Боруссия Д – Атлетик – 0: 2
Голы: Гарсия, 50 (пен), Вивиан, 57
Бавария – Аякс – 2: 2
Голы: Шупо-Мотинг, 40, Ньянзу, 48 – Лабьяд, 10, Йенсен, 50
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Милан агрессивно начал матч против Модены, а до перерыва счет уже был 5:0 в пользу "россонери". Стоит выделить шедевральную комбинацию, которая предшествовала голу Диаса, и дальний эффектный выстрел Эрнандеса, который завершился голом. Модена не сумела ничего противопоставить Милану и во втором тайме.
Ювентус тоже феерично начал свой поединок, соперником была Чезена. На 5 минуте Де Винтеру удался мощный удар из-за пределов штрафной. Удвоил преимущество Юве Маккени. Чезена ответила курьезным голом, но точку во встрече поставила "Старая синьора" усилиями Суле.
Бавария по сравнению с Ювентусом и Миланом имела более статусного оппонента – Аякс. Именно голландцы открыли счет забитым голам. Шупо-Мотинг сравнял ситуацию на табло, а Ньянзу вывел "ротен" вперед. Но чемпионы Эредивизи не сдались – Йенсен установил окончательный счет на табло 2:2.
Боруссия Дортмунд провела спарринг с Атлетиком. В первом тайме команды не забивали, хотя и имели немало возможностей. После перерыва Гарсия вывел басков вперед с пенальти, а Вивиан за несколько мгновений удвоил преимущество. Матч так и завершился в пользу испанцев.
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