Контрольные поединки

Милан – Модена – 5:0

Голы: Диас, 2, Леау, 5, Томори, 9, Крунич, 18, Эрнандес, 43

Ювентус – Чезена – 3:1

Голы: Де Винтер, 5, Маккени, 34, Суле, 66 – Шпенди, 36

Боруссия Д – Атлетик – 0: 2

Голы: Гарсия, 50 (пен), Вивиан, 57

Бавария – Аякс – 2: 2

Голы: Шупо-Мотинг, 40, Ньянзу, 48 – Лабьяд, 10, Йенсен, 50

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Милан агрессивно начал матч против Модены, а до перерыва счет уже был 5:0 в пользу "россонери". Стоит выделить шедевральную комбинацию, которая предшествовала голу Диаса, и дальний эффектный выстрел Эрнандеса, который завершился голом. Модена не сумела ничего противопоставить Милану и во втором тайме.

Ювентус тоже феерично начал свой поединок, соперником была Чезена. На 5 минуте Де Винтеру удался мощный удар из-за пределов штрафной. Удвоил преимущество Юве Маккени. Чезена ответила курьезным голом, но точку во встрече поставила "Старая синьора" усилиями Суле.

Бавария по сравнению с Ювентусом и Миланом имела более статусного оппонента – Аякс. Именно голландцы открыли счет забитым голам. Шупо-Мотинг сравнял ситуацию на табло, а Ньянзу вывел "ротен" вперед. Но чемпионы Эредивизи не сдались – Йенсен установил окончательный счет на табло 2:2.

Боруссия Дортмунд провела спарринг с Атлетиком. В первом тайме команды не забивали, хотя и имели немало возможностей. После перерыва Гарсия вывел басков вперед с пенальти, а Вивиан за несколько мгновений удвоил преимущество. Матч так и завершился в пользу испанцев.

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