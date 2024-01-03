Наставник Кальяри Клаудио Раньери не стал скрывать, что кубковая игра с Миланом станет для него и его команды своеобразным полигоном - матч чемпионата Италии с Лечче на следующих выходных для сардов гораздо важнее. Поэтому самый возрастной тренер Серии А намеренно не заявил на матч Кубка шестерых игроков стартового состава. Стефано Пиоли, зная о планах соперника, тоже не стал задействовать основу. Более того, эта игра стала дебютной для левого защитника Примаверы "россонери" Алекса Хименеса за первую команду.

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Чуда не произошло – и Милан добыл комфортную домашнюю победу со счётом 4:1. В первом тайме капитан "россонери" Тео Эрнандес оформил две голевые передачи на Луку Йовича, а после перерыва 19-летний Чака Траоре, который вышел играть на позиции Рафаэла Леау, забил свой дебютный, а для команды третий – контрольный – мяч. В конце встречи Кальяри удалось размочить счёт, но вышедший на замену Леау вновь довёл его до крупного.

В четвертьфинале Кубка Италии команда Пиоли встретится с победителем пары Аталанта – Сассуоло. Напомним, что последний раз Милан выигрывал Коппу в 2003 году.