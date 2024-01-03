Наставник Кальярі Клаудіо Раньєрі не став приховувати, що кубкова гра з Міланом стане для нього і його команди своєрідним полігоном – матч чемпіонату Італії з Лечче наступних вихідних для сардів набагато важливіший. Тому найстарший тренер Серії А навмисно не заявив на матч Кубка шістьох гравців стартового складу. Стефано Піолі, знаючи про плани суперника, теж не став задіювати основу. Ба більше, ця гра стала дебютною для лівого захисника Прімавери "россонері" Алекса Хіменеса за першу команду.

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Дива не сталося – і Мілан здобув комфортну домашню перемогу з рахунком 4:1. У першому таймі капітан "россонері" Тео Ернандес оформив дві гольові передачі на Луку Йовіча, а після перерви 19-річний Чака Траоре, який вийшов грати на позиції Рафаела Леау, забив свій дебютний, а для команди третій – контрольний – м'яч. Наприкінці зустрічі Кальярі вдалося розмочити рахунок, проте Леау, який вийшов на заміну, знову довів його до розгромного.

У чвертьфіналі Кубка Італії команда Піолі зустрінеться з переможцем пари Аталанта – Сассуоло. Нагадаємо, що востаннє Мілан вигравав Коппу 2003 року.