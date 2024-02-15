В рамках стыковых матчей Лиги Европы 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Лига Европы УЕФА 2023/24, плей-офф

Милан – Ренн – 3:0

Голы: Лофтус-Чик, 32, 48, Леау, 53

Брага – Карабах – 2:4

Голы: Банза, 44, Моутиньо, 90+1 (пен) – Янкович, 21 (пен), Зубир, 54, 69, Бензия, 65

Ланс – Фрайбург – 0:0

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Милан в родных стенах разгромил Ренн. Итальянцы уложились в 53 минуты, за которые Лофтус-Чик успел отметиться дублем (ещё один гол в активе Леау). Интересно, что последним хавбеком Милана, которому удалось забить 2+ гола в плей-офф еврокубков, до этого дня был Кака – это случилось аж в 2007 году. По крайней мере, в этом уверены аналитики из Opta.

Также стоит отметить, что Милан забил в первых девяти матчах нового года. Такого с "россонери" не случалось с 2014-го. Лёд тронулся.

В параллельном матче Карабах неожиданно шокировал Брагу – причем на её же поле. Азербайджанцы отгрузили в ворота португальцев аж 4 гола, хотя и пропустили в ответ дважды. Героем гостей стал Зубир, который оформил дубль и отдал ассист.

Лишь во встрече Ланса и Фрайбурга была зафиксирована ничья. Франко-немецкое противостояние завершилось без голов.

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