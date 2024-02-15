Лига Европы, стыковые матчи

Фейеноорд – Рома – 1:1

Голы: Пайшау, 45+1 – Лукаку, 67

Галатасарай – Спарта Прага – 3:2

Голы: Демирбай, 19, Крейчи, 61 (авт), Икарди, 90+1 – Пресиадо, 47, Кухтла, 65

Удаление: Нельссон, 62 (прямая красная) – Ринеш, 80 (вторая желтая)

Янг Бойз – Спортинг – 1:3

Голы: Угринич, 42 – Аменда, 31 (авт), Дьокереш, 41, Инасиу, 48

У Ромы миновал период эйфории после смены тренера, а заодно – период простых соперников. На выезд в Нидерланды "волки" поехали после поражения от Интера. Фейеноорд в первом тайме переиграл соперника. Особенно старался Игор Пайшау, который за первые полчаса имел три убийственных момента. Рома ответила ударом в перекладину он Паредеса и перспективным угловым, который неудачно использовал Лукаку.

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Перед самым перерывом Фейенорд таки вышел вперед. После подачи с фланга забил миниатюрный Пайшау, провал обороны гостей. Во втором тайме команды играли намного внимательнее. Единственный удар в створ на две команды завершился голом. Лукаку с навеса Спинаццолы таки затолкал мяч в сетку. Так что в Риме преимущества в счете не будет ни у кого.

Никакой интриги в матче Спортинга и Янг Бойз. Португальцы были фаворитами и одержали комфортную победу. Хозяевам повезло забить в первом тайме, но интрига умерла уже на старте второй половины. В домашнем матче Спортинг будет иметь преимущество в два мяча.

Самый эмоциональный матч первого слота сыграли в Стамбуле. Галатасарай выиграл первый тайм, а второй превратился в качели. Спарта сравняла, но довольно быстро пропустила еще раз. Хозяева привезли себе проблемы еще быстрее – прямая красная для Нельссона, и чехи забивают с этого же штрафного. Позже составы сравнялись, а точку поставил Мауро Икарди, который в компенсированное время принес победу Галатасараю.

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