Милан показал второй комплект экипировки, в которой будет защищать титул чемпиона Италии.

Фотографии и видеопрезентация опубликованы в соцсетях "россонери".

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Дизайнеры снова выбрали белый цвет, как и в сезоне 2021/22. Впрочем, на передней части футболки появились тонкие красно-черные полоски. Поставщиком формы для Милана остается компания Adidas.

Напомним, что команда Пиоли прервала клубную серию из 11 лет без скудетто. Новый сезон для "россонери" начнется 13 августа домашним матчем против Удинезе.

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