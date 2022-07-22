Мілан показав другий комплект екіпірування, в якому захищатиме титул чемпіона Італії.

Фотографії та відеопрезентація опубліковані у соцмережах "россонері".

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Дизайнери знову обрали білий колір, як і в сезоні 2021/22. Втім, на передній частині футболки з'явилися тоненькі червоно-чорні смужки. Постачальником форми для Мілана залишається компанія Adidas.

Нагадаємо, що команда Піолі перервала клубну серію з 11 років без скудетто. Новий сезон для "россонері" розпочнеться 13 серпня домашнім матчем проти Удінезе.

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