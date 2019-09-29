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Милан поздравил Шевченко с днем рождения

14:19 89 Читати українською
Милан поздравил Шевченко с днем рождения
Андрей Шевченко / ФК Милан

Итальянский клуб не забыл о своей бывшей звезде и поздравил экс-форварда Андрея Шевченко с днем рождения.

Бывший клуб наставника сборной Украины Андрея Шевченко Милан в социальной сети Твиттер поздравил свою легенду с праздником – форвард празднует сегодня 43-й день рождения.

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"С днем рождения, Андрей Шевченко! А какое ваше любимое воспоминание о короле с Востока?", – написал клубный Твиттер ФК Милан.

Напомним, Шевченко выступал за Милан в 1999-2006 годах и в сезоне 2008-2009. Он является вторым лучшим бомбардиром в истории Милана.

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Теги
Италия Милан Милан Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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