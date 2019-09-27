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Пйонтек процитировал Шевченко после поражения от Торино

19:00 104 Читати українською
Пйонтек процитировал Шевченко после поражения от Торино
Кшиштоф Пйонтек / ФК Милан

Форвард Милана Кшиштоф Пйонтек после очередного проигрыша своего клуба в Серии А подбодрил себя, команду и болельщиков словами экс-игрока итальянского клуба Андрея Шевченко.

72’ Андреа Белотти
76’ Андреа Белотти
 
Кшиштоф Пйонтек 17’
Пепе Рейна 72’
17’ Кшиштоф Пйонтек
72’ Пепе Рейна
72’ Андреа Белотти
76’ Андреа Белотти

Нападающий сборной Польши и итальянского Милана Кшиштоф Пйонтек оригинально отреагировал на поражение своей команды от Торино (1:2) в последнем туре итальянского первенства. Форвард в социальной сети Instagram процитировал слова наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

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"Плохие моменты – часть футбола", – говорил Андрей Шевченко. "Благоприятные периоды приходят и уходят" – он прав. Сейчас мы должны поверить в себя. Выше голову и Forza Milan", – написал Пйонтек на собственной странице в Instagram.

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Теги
Милан Милан Италия Андрей Шевченко Андрей Шевченко Кшиштоф Пйонтек Кшиштоф Пйонтек Торино - Милан
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