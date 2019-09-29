toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - СК ДНІПРО-1 АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Мілан привітав Шевченка з днем народження

14:16 489 Читать на русском
Мілан привітав Шевченка з днем народження
Андрій Шевченко / ФК Мілан

Італійський клуб не забув про свою колишню зірку і привітав екс-форварда Андрія Шевченка з днем народження.

Колишній клуб наставника збірної України Андрія Шевченка Мілан у соціальній мережі Твіттер привітав свою легенду зі святом – форвард святкує сьогодні 43-й день народження.

Пйонтек процитував Шевченка після поразки від Торіно

"З днем народження, Андрію Шевченко! А який ваш улюблений спогад про короля зі Сходу?", – написав клубний Твіттер ФК Мілан.

Нагадаємо, Шевченко виступав за Мілан у 1999-2006 роках і в сезоні 2008-2009. Він є другим найкращим бомбардиром в історії Мілана.

"Я вбив у собі гравця і почуваюся абсолютно спокійно". Правила життя Андрія Шевченка

blog_ava
"Я вбив у собі гравця і почуваюся абсолютно спокійно". Правила життя Андрія Шевченка
11:00
7559
Теги
Мілан Мілан Італія Андрій Шевченко Андрій Шевченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
29
хв
Динамо
17:00
СК Дніпро-1
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук