Мілан привітав Шевченка з днем народження

Італійський клуб не забув про свою колишню зірку і привітав екс-форварда Андрія Шевченка з днем народження.

Колишній клуб наставника збірної України Андрія Шевченка Мілан у соціальній мережі Твіттер привітав свою легенду зі святом – форвард святкує сьогодні 43-й день народження.

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"З днем народження, Андрію Шевченко! А який ваш улюблений спогад про короля зі Сходу?", – написав клубний Твіттер ФК Мілан.

Нагадаємо, Шевченко виступав за Мілан у 1999-2006 роках і в сезоні 2008-2009. Він є другим найкращим бомбардиром в історії Мілана.

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