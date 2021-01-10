Милан уверенно обыграл Торино в матче 17-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Милан – Торино.

"Россонери" довольно быстро повели в счете, когда Браим Диас тонкой передачей вывел Леау лицом к лицу с вратарем, а португалец реализовал свою возможность. На 35 минуте Кессье удвоил преимущество Милана, реализовав пенальти. Во второй половине впервые за долгое время на поле появился Златан Ибрагимович, однако швед результативными действиями не отличался.

Милан уверенно одолел Торино и остался на вершине Серии А – Ибрагимович вернулся после травмы

Таким образом, Милан набрал 40 очков и остался первым, Торино из 12 пунктов находится в зоне вылета.