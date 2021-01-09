Чемпионат Италии 2020/21, 17-й тур

Дженоа – Болонья – 2:0

Голы: Зайц, 44, Дестро, 55

Милан – Торино – начало в 21:45

Дженоа подходил к домашнему поединку с Болоньей занимая 19-ю строчку в зоне вылета, поэтому "грифоны" были явно мотивированы на победу. Несмотря на существенное преимущество гостей во владении мячом (21/79), счет открыли генуэзцы. Под занавес первого тайма они вышли в стремительную контратаку, завершением которой стал удар Дзаппакосты и добивание Зайца – 1:0.

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Во второй половине встречи Ебоа Ебонг воспользовался детской ошибкой защитника и перехватил мяч у ворот соперника, – он отдал передачу на Дестро, который вышел один на один с голкипером и пробил мимо него – 2:0. Игроки Болоньи до последних минут матча отчаянно атаковали и даже создали несколько опасных моментов, однако отквитать хотя бы один гол так и не смогли. В конце концов, финальный свисток зафиксировал уверенную победу Дженоа.

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