21-летний форвард может перейти в Милан в зимнее трансферное окно, сообщает Todofichajes.com.

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"Россонери" стремятся усилить атакующую линию Альваресом. Клаусула воспитанника "миллионеров" составляет 25 млн евро. Однако аргентинский гранд вынужден отпустить Альвареса за более доступную сумму из-за завершения контракта уже летом 2022-го. Вероятнее всего, Ривер Плейт отпустит нападающего за 15 млн с условием его сохранения на правах аренды до 30 июня.

В нынешнем сезоне Хулиан Альварес провел 16 матчей в Примере, в которых забил 15 мячей.

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