21-річний форвард може перейти в Мілан у зимове трансферне вікно, повідомляє Todofichajes.com.

У Динамо зривається трансфер скандального вінгера, киянам озвучили захмарні цифри – ексклюзив Футбол 24

"Россонері" прагнуть підсилити атакувальну лінію Альваресом. Клаусула вихованця "мільйонерів" становить 25 млн євро. Однак, аргентинський гранд змушений відпустити Альвареса за доступнішу суму через завершення контракту вже влітку 2022-го. Найімовірніше, Рівер Плейт відпустить нападника за 15 млн з умовою збереження його на правах оренди до 30 червня.

У нинішньому сезоні Хуліан Альварес провів 16 матчів у Прімері, в яких забив 15 м'ячів.

"Ми знаємо куди ти підеш": велике повернення найстарішого клубу Уругваю – вперше за 114 років він зіграє в еліті