В субботу в 36-м туре чемпионата Италии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Италия, Серия А, 36-й тур

Кремонезе – Болонья – 0:5

Голы: Арнаутович, 14, Фергюсон, 27, Пош, 45+1, Орсолини, 63, Сансоне, 81

Удаление: Орсолини, 73 (Болонья, вторая желтая карточка)

Аталанта – Верона – начало матча в 19:00

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В первом матче дня Кремонезе принимал Болонью. Хозяева продолжали вести отчаянную борьбу за выживание, поэтому "красно-синие", которые уже решили все задачи в текущем сезоне, выглядели хорошим соперником, чтобы пополнить очковую базу. Однако, не так случилось, как хотелось: подопечные Тьягу Мотты буквально раздавили соперника, забив три сухих гола еще в первом тайме.

После перерыва еще один мяч поставил жирную точку на шансах Кремонезе зацепиться за сохранение прописки. К слову, с 73-й минуты хозяева играли в большинстве – за подножку Орсолини получил вторую желтую. Численное большинство уже в добавленное время позволило "тиграм" забить гол престижа, однако до этого они пропустили в пятый раз.

Команда с 24-мя пунктами за два тура до финиша идет предпоследней. До спасительной семнадцатой строчки 6 пунктов, но вряд ли Верона и Специя (главные конкуренты на понижение в классе) в последних трех поединках не наберут хотя бы один балл.

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