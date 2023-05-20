Мілан обіграв Сампдорію (5:1) в рамках 36-го туру Серії А. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Стефано Піолі нарешті позбувся необхідності розподіляти сили команди на кілька турнірів. Проти Сампдорії Мілан вийшов найсильнішим складом, який наразі перебуває у розпорядженні тренерського штабу. Генуезці ж просто насолоджуються останніми матчами в еліті – наступний сезон "моряки" проведуть в Серії В.

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Різниця у класі була помітною з самісінького початку матчу. Леау просто розривав своїх опонентів й уже на 9-й хвилині відкрив рахунок після класної передачі Діаса. Згодом Сампа огризнулася голом Квальярелли, для якого все зробив Дзанолі. Вихованець Наполі дуже легко розібрався з Тео і викотив під удар своєму капітану.

Така зухвалість лише розізлила господарів Сан-Сіро. До перерви Равальї ще двічі довелося діставати м'яч із сітки своїх воріт. Дубль оформив Жиру – спочатку замкнув класний навіс Діаса, а потім реалізував пенальті, який для нього заробив Жиру. У другому таймі нічого не змінилося. Мілан без надзусиль домінував над найгіршою командою Серії А.

Сяяли все ті ж виконавці. Леау транзитом через Тоналі допоміг забити Діасу, а через кілька хвилин оформив уже "чистий" асист на Жиру. Француз протиснув опонента й з елементами акробатики переправив м'яч у сітку.

Завдяки цій перемозі Мілан закріпився на п'ятому місці в турнірній таблиці Серії А, сподіваючись іще повернутися в лігочемпіонівську четвірку. Сампдорія майже гарантувала собі останнє місце.